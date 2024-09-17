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20:22, 17 сентября 2024Ценности

Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры

Актриса Деми Мур рассказала о голодных диетах ради стройной фигуры

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры. Соответствующее интервью публикует The Guardian.

61-летняя звезда «Стриптиза» призналась, что в молодости не принимала свою внешность. По ее словам, она прибегала к голодным диетам и интенсивным тренировкам.

«Я была жестока по отношению к себе. Я действительно смотрю на это, как на насилие. (...). Если мы все начнем думать, что наша ценность заключается только в том, как мы выглядим, то в конечном итоге мы будем раздавлены. Дело не в том, что говорят про вас люди, а в том, что мы делаем с собой», — объяснила знаменитость.

Ранее Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий.

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      Мария Винар
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