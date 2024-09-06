Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий

Деми Мур призналась, что откровенные съемки помогали ей преодолеть неуверенность

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий. Соответствующий отрывок из интервью журнала Vanity Fair публикует портал Daily Mail.

«Одно из самых больших заблуждений обо мне заключается в том, что я люблю свое тело», — заявила 61-летняя знаменитость.

По ее словам, участие в обнаженных съемках помогало преодолеть неуверенность в себе. «То же самое было и с обложками Vanity Fair. Не то чтобы они мне нравились, но они были попыткой освободиться от рабства, в которое я сама себя загнала», — объяснила звезда.

В августе Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.