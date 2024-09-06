Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:19, 6 сентября 2024Ценности

Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий

Деми Мур призналась, что откровенные съемки помогали ей преодолеть неуверенность

Фото: Cinetext / Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий. Соответствующий отрывок из интервью журнала Vanity Fair публикует портал Daily Mail.

«Одно из самых больших заблуждений обо мне заключается в том, что я люблю свое тело», — заявила 61-летняя знаменитость.

По ее словам, участие в обнаженных съемках помогало преодолеть неуверенность в себе. «То же самое было и с обложками Vanity Fair. Не то чтобы они мне нравились, но они были попыткой освободиться от рабства, в которое я сама себя загнала», — объяснила звезда.

В августе Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров рассказал про единственную встречу с Кулебой после начала СВО. О чем он говорил с экс-главой МИД Украины?

      Захарова указала на трагикомичность ситуации с Дуровым во Франции

      Кузяев поделился впечатлениями от матча со сборной Вьетнама

      Оксана Самойлова показала фигуру в прозрачном боди

      «Вэсэушников не пустили». Три бойца «Ахмата» держали оборону в курском приграничье ради эвакуации жителей

      Десятки огромных крокодилов захватили город после проливных дождей

      Украинский пленный пожаловался на бросившее мобилизованных на произвол судьбы командование

      Китай вывел 10 спутников связи Geely-0

      Лавров заявил о разъяснении Зеленскому правил приличия

      На Украине признали продвижение российских военных на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше