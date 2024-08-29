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17:42, 29 августа 2024Ценности

Худоба Деми Мур на фото папарацци напугала фанатов

Фото: Backgrid UK / Legion-Media

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

61-летняя знаменитость попала в объективы фотографов на предпоказе фильма The Substance в Лондоне. Звезда вышла в свет в синих кожаных брюках клеш и вязаном свитере асимметричного кроя. Помимо этого, Мур надела черные босоножки на платформе и высоком каблуке.

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Пользователи сети оценили внешность актрисы в комментариях под материалом. «Деми нужно срочно запретить прием оземпика, она снова перебарщивает, как и со всеми остальными веществами», «Выглядит истощенно», «Деми слишком худая», «Она уже чересчур худая», — написали они.

Ранее в августе популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме оземпика. Айсис Гастон, выступающая под псевдонимом Ice Spice, поделилась снимком, на котором запечатлела себя в черном спортивном костюме.

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      Екатерина Ештокина
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