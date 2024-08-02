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14:24, 2 августа 2024Ценности

Популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме «Оземпика»

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Популярная американская рэперша Айсис Гастон, выступающая под псевдонимом Ice Spice, спровоцировала слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором запечатлела себя в черном спортивном костюме. При этом она повязала на голову серый платок и повернулась к зеркалу боком.

Поклонники удивились изменившейся фигуре девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Лед тает», «Прекратите использовать "Оземпик"», «Самая тонкая талия, которую я когда-либо видел», «Почему ты такая худая?», «Кто-нибудь, покормите ее», «Ты исчезаешь. Куда делись твои формы?» — возмущались они.

В июле американскую плюс-сайз-модель и актрису Барби Феррейру также заподозрили в употреблении «Оземпика».

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      Мария Винар
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