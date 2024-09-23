Директор турагентства обманула россиян на миллионы рублей

Директор турагентства в Новосибирске обманула клиентов на три миллиона рублей

Директор новосибирского турагентства ООО «Лайф-тревел» обманула клиентов на миллионы рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

Отмечается, что в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года глава компании совершила мошеннические действия при продаже пакетных туров.

Россиянка заключила договоры на оказание услуг по предоставлению путевок за границу, а затем присвоила деньги четырех граждан на сумму примерно три миллиона рублей.

В дальнейшем туристические услуги оказаны не были, и обманутые туристы остались без путешествий. «Она обвиняется по частям 3 и 4 статьи 159 ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах") УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее директор турфирмы в Самаре пообещала клиентам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей. Уточняется, что в 2023 году к женщине обратились несколько россиян, которые хотели отдохнуть в зарубежных странах, в том числе Турции и Индии.