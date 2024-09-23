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23:59, 23 сентября 2024Моя страна

Двухлетний мотоциклист из России попал в книгу рекордов

Двухлетний мотоциклист из Сахалинской области попал в книгу рекордов России

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Двухлетний мальчик из Сахалинской области проехал на мотоцикле без дополнительных колес 500 метров и стал рекордсменом. Об этом сообщает «АиФ Сахалин».

Речь идет о мотоциклисте из Долинска Арсении Аракеляне, рекорд которого был официально подтвержден Международной Книгой Рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

Как уточняет издание, мальчик с раннего детства уверенно катался на беговеле, что знaчительно способствовaло его быстрому переходу к нaстоящему мотоциклу. «В семье Aрaкелян трое сыновей и кaждый из них увлеченно зaнимaется мотоспортом с рaннего возрaстa. Тренер ребят Егор Пирожков отмечaет, что юные Костя и Богдaн делaют большие успехи», — говорится в материале.

При этом замминистра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш поздравила Аракеляна и отметила, что семейная обстановка во много способствовала этому достижению, поскольку родители поддерживают увлечения детей.

Ранее российской школьнице Ксении Колоколовой из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости. Утверждается, что девочке всего 11 лет, она воспитанница школы гимнастики и акробатики «Багира». Юная россиянка смогла выполнить трюк со сгибанием и захватом цветка.

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      Марк Успенский
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