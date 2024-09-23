Двухлетний мотоциклист из Сахалинской области попал в книгу рекордов России

Двухлетний мальчик из Сахалинской области проехал на мотоцикле без дополнительных колес 500 метров и стал рекордсменом. Об этом сообщает «АиФ Сахалин».

Речь идет о мотоциклисте из Долинска Арсении Аракеляне, рекорд которого был официально подтвержден Международной Книгой Рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

Как уточняет издание, мальчик с раннего детства уверенно катался на беговеле, что знaчительно способствовaло его быстрому переходу к нaстоящему мотоциклу. «В семье Aрaкелян трое сыновей и кaждый из них увлеченно зaнимaется мотоспортом с рaннего возрaстa. Тренер ребят Егор Пирожков отмечaет, что юные Костя и Богдaн делaют большие успехи», — говорится в материале.

При этом замминистра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш поздравила Аракеляна и отметила, что семейная обстановка во много способствовала этому достижению, поскольку родители поддерживают увлечения детей.

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