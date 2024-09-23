Раскрыта природа редкой двойной системы

arXiv: обнаружена редкая двойная система из белого и коричневого карлика

Астрономы из Университета Лестера (Великобритания) раскрыли природу редкой двойной затменной системы, состоящей из белого карлика и коричневого карлика, с использованием космического телескопа Хаббл (HST). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

WD1032+011 представляет собой двойную затменную систему, в которой белый карлик и коричневый карлик обращаются вокруг друг друга с орбитальным периодом 0,09 дня. Белый карлик (WD1032+011A) имеет массу около 0,45 солнечной, а коричневый карлик (WD1032+011B) — около 0,066 солнечной массы. Эти объекты находятся на расстоянии всего 0,003 астрономической единицы друг от друга, что создает экстремальные условия для коричневого карлика.

В ходе наблюдений ученые использовали спектрофотометрию с временным разрешением, которую они провели с помощью камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) на телескопе Хаббл. Это позволило им создать кривую блеска, которая фиксировала первичное затмение — момент, когда коричневый карлик полностью закрывает белого карлика.

Наблюдения показали, что температура дневной стороны коричневого карлика составляет 1748 кельвинов (К), а ночной — 1555 К. Спектральный анализ указывает на принадлежность WD1032+011B к типу L1 — пекулярный коричневый карлик с безоблачной атмосферой. Радиус коричневого карлика составляет около 0,1 радиуса Солнца, что свидетельствует о его раздутости, вызванной постоянным облучением от белого карлика.

Белый карлик WD1032+011A имеет радиус примерно 0,015 радиуса Солнца и эффективную температуру около 9950 К. Расстояние до системы составляет приблизительно 1020 световых лет, а ее возраст оценивается не менее чем в пять миллиардов лет. Эти параметры указывают на зрелую и стабильную систему.

Исходя из полученных данных, ученые предполагают, что WD1032+011 может быть катаклизмической переменной, характеризующейся вспышечной активностью. Однако окончательное подтверждение этой гипотезы затруднено отсутствием в спектре белого карлика признаков магнетизма, характерных для таких объектов.