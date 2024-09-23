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15:30, 23 сентября 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

Эндокринолог Сахнова: отказ от обеда на ходу поможет не переедать в холода

Фото: ansiia / freepik

Несколько приемов помогут человеку не переедать в холода, рассказала эндокринолог Екатерина Сахнова. Способы избежать переедания она назвала в беседе с Life.

Эксперт объяснила, что при похолодании тело начинает тратить больше энергии на согревание, что усиливает потребность в пище и часто приводит к накоплению жировой ткани, помогающей в терморегуляции. Чтобы поддерживать здоровый аппетит, Сахнова посоветовала придерживаться сбалансированного питания: 45-55 процентов углеводов, 20-35 процентов жиров и 10-35 процентов белков в рационе. Осенью нужно, по ее словам, есть больше овощей и фруктов и отказаться от употребления газированных напитков, алкоголя и сладостей.

Не переедать, продолжила эндокринолог, поможет отказ от обеда «на ходу» или перед телевизором — тщательное пережевывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит. Вредные продукты она порекомендовала заменить полезными: вместо газированных напитков и пакетированных соков пить домашние компоты или лимонады, а на перекус делать себе сэндвичи из хлебцев с овощами и нежирным мясом.

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Если насыщение не наступает даже после полноценного приема пищи, это может быть поводом для консультации с врачом, заключила Сахнова.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидорова предупредила, что живот может увеличиться на фоне стресса из-за выработки кортизола, но это не единственная причина появления жировых отложений вокруг талии. Она уточнила, что главный фактор появления избыточной массы тела — это переедание. Если же аппетита нет, то и жир накапливаться не будет, заверила врач.

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      Александра Лисица
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