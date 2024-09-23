Фанатов Брюса Уиллиса напугали его новые фото

Фанаты выразили опасения за состояние здоровья Брюса Уиллиса из-за новых фото

Поклонники культового актера Брюса Уиллиса выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци. Фотографии показал таблоид Daily Mail.

Пользователей напугал внешний вид звезды «Крепкого орешка», который, по мнению некоторых комментаторов, выглядит отстраненным и потерянным.

Ранее стало известно, что семья переживает за Уиллиса. Они задаются вопросом, сможет ли артист дожить до своего дня рождения.

В феврале 2023 года у актера выявили лобно-височную деменцию, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.