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20:07, 23 сентября 2024Культура

Фанатов Брюса Уиллиса напугали его новые фото

Фанаты выразили опасения за состояние здоровья Брюса Уиллиса из-за новых фото
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Поклонники культового актера Брюса Уиллиса выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци. Фотографии показал таблоид Daily Mail.

Пользователей напугал внешний вид звезды «Крепкого орешка», который, по мнению некоторых комментаторов, выглядит отстраненным и потерянным.

Ранее стало известно, что семья переживает за Уиллиса. Они задаются вопросом, сможет ли артист дожить до своего дня рождения.

В феврале 2023 года у актера выявили лобно-височную деменцию, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

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      Андрей Шеньшаков
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