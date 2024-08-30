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15:15, 30 августа 2024Культура

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса Таллула рассказала о состоянии актера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула рассказала о его состоянии. Ее цитирует E! News.

«Состояние у папы то же самое. Пока не происходит никаких изменений. При его диагнозе это просто отлично. Ему трудно, но болезнь создала для нас новые возможности для проявлений любви к семье», — поделилась она, отметив, что все встречи семьи «наполнены любовью».

В мае стало известно, что американская актриса Деми Мур начала готовиться к «эмоциональному прощанию» с бывшим мужем.

О прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

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      Варвара Кошечкина
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