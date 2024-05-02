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10:57, 2 мая 2024Культура

Стало известно о подготовке Деми Мур к прощанию с Брюсом Уиллисом

Деми Мур готовится к «прощанию» с неизлечимо больным Брюсом Уиллисом
Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур и Брюс Уиллис. Фото: Fred Prouser / Reuters

Стало известно, что американская актриса Деми Мур начала готовиться к «эмоциональному прощанию» с бывшем мужем, артистом Брюсом Уиллисом, страдающим деменцией. Об этом сообщает InTouch Weekly.

«Наблюдение за тем, как он проходит через свои трудности, показало Деми, каково это — быть бойцом. Это так горько-сладко, но, в то же время вдохновляюще. Она так восхищается Брюсом и готовится к их эмоциональному прощанию», — подчеркнул источник издания.

Отмечается, что на фоне ухудшения состояния звезды «Крепкого орешка» актриса часто вспоминает позитивные моменты их 10-летнего брака, а также его поддержку во время борьбы артистки с расстройством пищевого поведения и детскими травмами.

О прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

Ранее неизлечимо больного Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на публике.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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