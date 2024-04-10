Страдающего деменцией Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на публике

Страдающего деменцией Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии

Страдающего деменцией 69-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на публике. Соответствующими снимками поделилось издание The Mirror.

Уиллиса заметили после его прогулки с ассистентом в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Голливудский актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находился помощник. Для выхода из дома звезда фильма «Крепкий орешек» надел темно-синий свитер и красную футболку.

О прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.