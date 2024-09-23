Гид напал на туристку за отказ сделать покупку в ювелирном магазине

Гид напал на туристку из КНР за отказ сделать покупку в ювелирном магазине в Таиланде. Соответствующее видео завирусилось в китайских соцсетях, на него обратило внимание издание Khaosod English.

Уточняется, что инцидент произошел 17 сентября в известном ювелирном магазине в округе Латкрабанг в Бангкоке. Как пишет портал, мужчина, который оказывал услуги нелегально, обвинил туристку в неуважении к нему, а когда она начала снимать его на телефон, толкнул ее. Китаянка позвала на помощь, и охранники выдворили агрессивного гида из помещения.

По данным источника, нелегальные гиды часто привозят туристов в этот магазин, чтобы они покупали товары в обмен на комиссионные. Местная туристическая полиция расследует произошедшее.

В феврале 2023 года в Пуэрто-Рико неизвестный напал с ножом на троих американских туристов, снимавших на видео тележку с бургерами. Один мужчина был ранен в предплечье, а другой получил шесть ударов холодным оружием в грудь, живот, левую руку и спину.