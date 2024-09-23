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14:21, 23 сентября 2024Ценности

Гоар Аветисян показала школьное фото и рассказала о травле из-за внешности

Визажист Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото, рассказав о травле

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала фото школьных времен и рассказала о травле. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя блогерша предстала на размещенном снимке в фуражке и жилете, позируя с распущенными волосами. При этом она заявила, что общество и одноклассники не принимали и оскорбляли ее из-за внешности.

«Чуть ли не каждый день я слышала в свой адрес: "Толстая", "Хачиха", "Волосатая", "Бездарная". Каждое слово ранило — словно ножом по сердцу», — посетовала автор поста.

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В свою очередь, инфлюэнсерша отметила, что справиться с появившейся неуверенностью в себе ей помог макияж. По словам визажистки, она впервые накрасилась в возрасте 10 лет, взяв косметику у матери.

«Макияж дал мне почувствовать, что, оказывается, я красивая, несмотря на лишний вес, волосы, широкое лицо, узкие брови и другие комплексы», — подчеркнула Аветисян.

В апреле Гоар Аветисян также показала растяжки на животе.

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      Карина Черных
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