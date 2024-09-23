С начала 2024 года Россию посетили свыше 2,3 миллиона иностранных туристов

Иностранцы массово устремились в Россию, с начала 2024 года страну посетили свыше 2,3 миллиона туристов из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никиты Кондратьева, важно продвигать новые туристические направления.

Более того, он отметил необходимость поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.

Ранее стало известно, что жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето российский город посетили свыше 3000 туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.