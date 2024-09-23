Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:19, 23 сентября 2024Ценности

Ирина Шейк на Неделе моды в Милане повторила культовый образ Мадонны

Ирина Шейк на Неделе моды в Милане повторила культовый в 1990-х образ Мадонны

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк на Неделе моды в Милане повторила культовый образ американской певицы Мадонны. Об этом Page Six.

38-летняя манекенщица приняла участие в показе люксового бренда Dolce & Gabbana. Так, знаменитость продефилировала в кружевном корсете с заостренными чашками, классических брюках и жакете черного цвета. При этом она примерила парик со светлыми локонами и массивные золотые серьги в виде крестов.

Известно, что в 1990-х годах в таком образе Мадонна выступала на сцене. Ее часто можно было увидеть в кремовом боди с конусообразными чашками и широким ремнем на талии.

Ранее Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде. Супермодель посетила мероприятие Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban, организованное в рамках Недели моды в Милане, в прозрачном платье.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

      В России возбудили 36 дел после пыток украинских военных над пленными

      Россиянам дали советы по продаже старой дачи

      Россиянам указали на необратимые для мозга последствия употребления алкоголя

      Врачи назвали неожиданную пользу хинкали

      В России решили перезапустить сборку Renault Logan и Sandero

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше