Ирина Шейк пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 38-летняя манекенщица посетила мероприятие Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban в рамках Недели моды в Милане. Она предстала перед папарацци в прозрачном черном макси-платье, украшенном драпировками и кружевом. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Кроме того, модель распустила волосы, выбрав гладкую укладку, и сделала акцент на губах, нанеся на них темно-коричневую помаду.

Ранее в сентябре американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.