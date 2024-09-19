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12:20, 19 сентября 2024Ценности

Ирина Шейк пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 38-летняя манекенщица посетила мероприятие Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban в рамках Недели моды в Милане. Она предстала перед папарацци в прозрачном черном макси-платье, украшенном драпировками и кружевом. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Кроме того, модель распустила волосы, выбрав гладкую укладку, и сделала акцент на губах, нанеся на них темно-коричневую помаду.

Ранее в сентябре американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.

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      Карина Черных
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