Израиль нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана

ЦАХАЛ нанес массированный удар по пригороду Тира на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана — Тира. Об этом заявила представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Мира Юнис, сообщает РИА Новости.

«Вокруг меня уже везде бомбят, соседние улицы уже бомбят. То, что они [ЦАХАЛ] говорят про склады, это отговорки, бомбят дома и улицы между домами», — сказала она.

По словам женщины, израильская авиация беспрерывно атакует Тир с шести часов утра. Юнис подчеркнула, что удары не прекращались даже во время молитвы.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ атаковал более 150 объектов ливанской группировки «Хезболла» в Ливане. Уточняется, что израильские военные используют десятки истребителей из всех подразделений ВВС.