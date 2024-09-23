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15:09, 23 сентября 2024Мир

Израиль нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана

ЦАХАЛ нанес массированный удар по пригороду Тира на юге Ливана

Фото: Aziz Taher / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана — Тира. Об этом заявила представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Мира Юнис, сообщает РИА Новости.

«Вокруг меня уже везде бомбят, соседние улицы уже бомбят. То, что они [ЦАХАЛ] говорят про склады, это отговорки, бомбят дома и улицы между домами», — сказала она.

По словам женщины, израильская авиация беспрерывно атакует Тир с шести часов утра. Юнис подчеркнула, что удары не прекращались даже во время молитвы.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ атаковал более 150 объектов ливанской группировки «Хезболла» в Ливане. Уточняется, что израильские военные используют десятки истребителей из всех подразделений ВВС.

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      Виктория Кондратьева
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