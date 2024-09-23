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10:21, 23 сентября 2024Мир

Армия Израиля атаковала более полутора сотен объектов «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила об атаках более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане

Фото: Aziz Taher / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября атаковала более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане. Об атаках израильская армия сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«С сегодняшнего утра ЦАХАЛ атаковал более 150 целей, используя десятки истребителей из всех подразделений ВВС», — говорится в публикации.

Утром 22 сентября Армия обороны Израиля зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана. Заместитель генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем.

23 сентября ЦАХАЛ заявил о начале массированных ударов по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

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      Лина Пивоварова
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