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06:55, 23 сентября 2024Мир

Израиль начал наносить массированные удары по «Хезболле» в Ливане

ЦАХАЛ сообщил о массированных ударах по объектам Хезболла в Ливане

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Израиль наносит массированные удары по объектам радикального движение «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии страны, передает ТАСС.

Подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно о планах Израиля провести наземную операцию в Ливане. По данным издания The Economist, подготовка уже началась, но стране пока не хватает сил, чтобы осуществить задуманное. Также утверждается, что у высших военных и политических эшелонов страны есть разногласия по этому вопросу.

Незадолго до этого «Хезболла» заявила о начале нового этапа конфликта с Израилем. Движение назвало начавшееся противостояние «Битвой открытых счетов».

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      Марина Совина
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