«Хезболла» заявила о новом этапе конфликта с Израилем

«Хезболла» назвала новый этап противостояния с Израилем «Битвой открытых счетов»

Радикальное движение «Хезболла» вступило в новый этап конфликта с Израилем. Об этом заявил заместитель генсека ливанского шиитского движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.

Касем назвал начавшееся противостояние «Битвой открытых счетов». Он обвинил Израиль в трех военных преступлениях, а также связал с Тель-Авивом взрывы пейджеров членов «Хезболлы».

Напряженность между Израилем и Ливаном обострилась после подрывов пейджеров, раций и другой техники, а также авиаудара Израиля по Бейруту. Вечером 21 сентября ВВС Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане. В ответ группировка выпустила около десяти ракет по территории Израиля, а также нанесла удар по израильскому промышленному комплексу в городе Хайфе на севере страны.

Президент Израиля Ицхак Герцог заверил, что Израиль не связан с подрывом пейджеров, поскольку не хочет полномасштабной войны с Ливаном. Он признал, что существует риск резкой эскалации ситуации, но только в рамках борьбы за «свободный мир».