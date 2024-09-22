«Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля

«Хезболла» выпустила десять ракет по северу Израиля, большинство перехвачены

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по территории Израиля. Об этом сообщила армия еврейского государства в своем Telegram-канале.

«Было обнаружено около десяти снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», — заявили в Израиле, добавив, что на севере страны были включены сирены.

Напряженность между Израилем и Ливаном обострилась после подрывов пейджеров, раций и другой техники, а также авиаудара Израиля по Бейруту. Вечером 21 сентября ВВС Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане.

За сутки были нанесены удары примерно по 290 целям, в том числе по тысячам контейнеров c ракетными установками. Днем ранее, 20 сентября, израильские военные нанесли удар по Бейруту.