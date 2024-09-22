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03:03, 22 сентября 2024Мир

«Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля

«Хезболла» выпустила десять ракет по северу Израиля, большинство перехвачены

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по территории Израиля. Об этом сообщила армия еврейского государства в своем Telegram-канале.

«Было обнаружено около десяти снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», — заявили в Израиле, добавив, что на севере страны были включены сирены.

Напряженность между Израилем и Ливаном обострилась после подрывов пейджеров, раций и другой техники, а также авиаудара Израиля по Бейруту. Вечером 21 сентября ВВС Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане.

За сутки были нанесены удары примерно по 290 целям, в том числе по тысячам контейнеров c ракетными установками. Днем ранее, 20 сентября, израильские военные нанесли удар по Бейруту.

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      Марина Совина
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