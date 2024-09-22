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13:58, 22 сентября 2024Мир

Израиль отверг свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля Герцог: Тель-Авив не связан со взрывами пейджеров в Ливане
СюжетВзрывы в США:
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог . Фото: Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов пейджеров в Ливане. Об отношениях с северным соседом он рассказал в интервью Sky News.

Герцог заверил, что Израиль не связан с подрывом пейджеров, принадлежавших членам шиитской милиции движения «Хезболла», поскольку не хочет полномасштабной войны с Ливаном. Он отметил, что у «Хезболлы» много врагов, способных на подобное.

Президент Израиля признал, что существует риск резкой эскалации ситуации, но только в рамках борьбы за «свободный мир». По его словам, «Хезболла» «вооружена до зубов иранской империей зла». Герцога спросили, нанесет ли Израиль ракетный удар по Ирану. Он ответил, что его страна будет лишь защищать свой народ и устранит любые угрозы его существованию.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч человек, включая посла Ирана. США заявили о своей непричастности к взрывам. Под подозрение попала израильские спецслужбы.

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      Юлия Юткина
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