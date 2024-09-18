США заверили в непричастности к серии взрывов пейджеров в Ливане

Блинкен: США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане, важно избегать эскалации

США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане, важно избегать шагов к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В непричастности Вашингтона к взрывам заверил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент не может сказать какое влияние эти взрывы окажут на «Хезболлу» и ее деятельность.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации заявил, что глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойду Остину перед операцией по взрывам пейджеров предполагаемых членов ливанской исламской группировки «Хезболла». Тем не менее американские чиновники сообщили, что не рассматривают звонок главы израильского военного ведомства как «серьезное предварительное уведомление».