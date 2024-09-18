Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 18 сентября 2024Мир

США заверили в непричастности к серии взрывов пейджеров в Ливане

Блинкен: США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане, важно избегать эскалации

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане, важно избегать шагов к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В непричастности Вашингтона к взрывам заверил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент не может сказать какое влияние эти взрывы окажут на «Хезболлу» и ее деятельность.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации заявил, что глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойду Остину перед операцией по взрывам пейджеров предполагаемых членов ливанской исламской группировки «Хезболла». Тем не менее американские чиновники сообщили, что не рассматривают звонок главы израильского военного ведомства как «серьезное предварительное уведомление».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше