В США раскрыли контакты Израиля с Пентагоном перед взрывами пейджеров

Глава Министерства обороны (МО) Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойдом Остином перед операцией по взрывам пейджеров предполагаемых членов ливанской исламской группировки «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает портал Axios.
«За несколько минут до того, как по всему Ливану начали разрываться пейджеры, Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль вскоре проведет операцию в Ливане, но отказался сообщить какие-либо конкретные подробности», — говорится в публикации.
Тем не менее американские чиновники сообщили, что не рассматривают звонок главы израильского военного ведомства как «серьезное предварительное уведомление».
17 сентября стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН. Также группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».