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10:00, 18 сентября 2024Мир

В США раскрыли контакты Израиля с Пентагоном перед взрывами пейджеров

Axios: глава МО Израиля Галант звонил шефу Пентагона перед взрывами пейджеров

Фото: Ann Wang / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойдом Остином перед операцией по взрывам пейджеров предполагаемых членов ливанской исламской группировки «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает портал Axios.

«За несколько минут до того, как по всему Ливану начали разрываться пейджеры, Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль вскоре проведет операцию в Ливане, но отказался сообщить какие-либо конкретные подробности», — говорится в публикации.

Тем не менее американские чиновники сообщили, что не рассматривают звонок главы израильского военного ведомства как «серьезное предварительное уведомление».

17 сентября стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН. Также группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».

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      Виктория Кондратьева
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