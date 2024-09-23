Израиль ввел особое положение на всей территории страны

Kan: Израиль ввел особое положение в сфере гражданской обороны по всей стране

Израильские власти ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Kan.

«Министры одобрили введение особого положения в сфере гражданской обороны по всему Израилю», — передает портал.

Авторы материала подчеркнули, что это решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения. В частности, военные могут запретить большие собрания, ограничить посещение учебных заведений и издать «дополнительные указания, необходимые для спасения жизней».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По его словам, ливанское движение разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны. Он добавил, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.