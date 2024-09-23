Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:22, 23 сентября 2024Мир

Израиль ввел особое положение на всей территории страны

Kan: Израиль ввел особое положение в сфере гражданской обороны по всей стране

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильские власти ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Kan.

«Министры одобрили введение особого положения в сфере гражданской обороны по всему Израилю», — передает портал.

Авторы материала подчеркнули, что это решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения. В частности, военные могут запретить большие собрания, ограничить посещение учебных заведений и издать «дополнительные указания, необходимые для спасения жизней».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По его словам, ливанское движение разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны. Он добавил, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше