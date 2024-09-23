Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где шиитская организация «Хезболла» хранит оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с "Хезболлой". Слишком долго она использовала вас в качестве живого щита», — сказал политик.

По его словам, «Хезболла» разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны. Он добавил, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовятся нанести удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Он добавил, «Хезболла» хранит стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита.