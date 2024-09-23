Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 23 сентября 2024Мир

Нетаньяху обратился к жителям Ливана

Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где шиитская организация «Хезболла» хранит оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с "Хезболлой". Слишком долго она использовала вас в качестве живого щита», — сказал политик.

По его словам, «Хезболла» разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны. Он добавил, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовятся нанести удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Он добавил, «Хезболла» хранит стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Как это объяснил Дуров?

      Украинская модель сняла порно-ролик на Бали и была задержана при попытке побега из страны

      На Украине назвали буффонадой поездку Зеленского в США

      Ефимова ответила на вопрос о желании жить в России

      Путин поручил рассмотреть вопрос целесообразности создания центра беспилотников в Якутии

      Нетаньяху обратился к жителям Ливана

      44-летняя многодетная мать дала отпор стыдившим ее за любовь к кроп-топам хейтерам

      Названы отличия PlayStation 5 от PS5 Pro

      В Москве начали рассматривать дело об отравлении шаурмой 32 человек

      Украинского командира осудят за причинение миллиардного ущерба Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше