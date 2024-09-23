ЦАХАЛ рассказал о подготовке ударов по Ливану

ЦАХАЛ: военные готовятся нанести удары по объектам «Хезболлы» на востоке Ливана

Израильские военные готовятся нанести удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. О подготовке ударов рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщает ТАСС.

«Мы готовимся в ближайшее время атаковать террористические объекты в долине Бекаа в Ливане», — заявил он, призвав местное население покинуть опасные районы.

По его словам, «Хезболла» хранит стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита.

Ранее представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Мира Юнис заявила, что ЦАХАЛ нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана — Тира. Он подчеркнула, что израильская авиация беспрерывно атакует Тир с шести часов утра, а удары не прекращались даже во время молитвы.