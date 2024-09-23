Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 23 сентября 2024Россия

Комитет Госдумы одобрил введение нового штрафа для автомобилистов

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что размер нового штрафа для автомобилистов составит от 3000 до 5000 рублей. Законопроект о введении штрафа будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 октября.

Из пояснительной записки к проекту следует, что к опасному вождению относятся отказ уступить дорогу при перестроении, перестроение при интенсивном движении, безосновательное резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала.

В случае повторного нарушения, водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Ранее автолюбителям дали совет перед осенним выездом — перед дождями и ночными заморозками заранее испытать тормозную систему автомобиля.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      В Харьковской области рассказали о переброске резервов ВСУ в регион

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Планировавшему на улице заживо сжечь россиянина помешали прохожие

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

      Москалькова заявила об отсутствии данных о вывезенных ВСУ жителях Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше