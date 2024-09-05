Автолюбителям дали советы перед осенним выездом

Автоэксперт Буров: перед наступлением дождей стоит проверить тормозную систему

Автолюбителям стоит заранее готовиться к осенним выездам. О чем стоит позаботиться накануне дождей, «Всем.ру» рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: Молл» Сергей Буров.

Перед дождями и ночными заморозками стоит испытать тормозную систему автомобиля. Изношенные тормоза и шины создают опасность «аквапланирования» во время осадков, предупреждает эксперт. Вдобавок стоит проверить состояние антифриза и всей системы охлаждения в машине.

Перед осенними ливнями и холодами следует очистить от грязи радиатор, а также осмотреть покрытие на предмет царапин, вмятин и сколов — во влажную погоду на них может образоваться ржавчина. Летом стеклоочистители приходится использовать намного реже, поэтому их также не мешает проверить перед сезоном дождей и снега. Для ремонта и диагностики в техцентр стоит наведаться еще в августе, пока нет очередей и в наличии остались запчасти, советует Буров.

Ранее автомобилистам рассказали, как правильно проводить техобслуживание. Частота визитов для свежекупленных авто зависит прежде всего от рекомендаций завода-изготовителя и гарантии. Машины с большим пробегом требуют посещения сервиса каждые 10 тысяч километров, на диагностику стоит заезжать каждые полгода.