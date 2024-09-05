Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 5 сентября 2024Экономика

Автолюбителям дали советы перед осенним выездом

Автоэксперт Буров: перед наступлением дождей стоит проверить тормозную систему

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автолюбителям стоит заранее готовиться к осенним выездам. О чем стоит позаботиться накануне дождей, «Всем.ру» рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: Молл» Сергей Буров.

Перед дождями и ночными заморозками стоит испытать тормозную систему автомобиля. Изношенные тормоза и шины создают опасность «аквапланирования» во время осадков, предупреждает эксперт. Вдобавок стоит проверить состояние антифриза и всей системы охлаждения в машине.

Перед осенними ливнями и холодами следует очистить от грязи радиатор, а также осмотреть покрытие на предмет царапин, вмятин и сколов — во влажную погоду на них может образоваться ржавчина. Летом стеклоочистители приходится использовать намного реже, поэтому их также не мешает проверить перед сезоном дождей и снега. Для ремонта и диагностики в техцентр стоит наведаться еще в августе, пока нет очередей и в наличии остались запчасти, советует Буров.

Ранее автомобилистам рассказали, как правильно проводить техобслуживание. Частота визитов для свежекупленных авто зависит прежде всего от рекомендаций завода-изготовителя и гарантии. Машины с большим пробегом требуют посещения сервиса каждые 10 тысяч километров, на диагностику стоит заезжать каждые полгода.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин рассказал о желании Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Путин вспомнил о достижении консенсуса на переговорах с Киевом в Стамбуле

      Путин рассказал о разрыве между экономиками Китая и США

      Путин оценил отношение украинских элит к народу

      Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше