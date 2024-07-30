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22:22, 30 июля 2024Экономика

Автомобилистам раскрыли нюансы правильного техобслуживания

Эксперт Алдошкин: автомобиль следует отправлять на диагностику каждые полгода

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Машину следует отправлять на диагностику раз в полгода. Как правильно проводить техобслуживание, чтобы автомобиль прослужил дольше, «Тульской службе новостей» рассказал эксперт Артем Алдошкин.

По его словам, техобслуживание нужно проходить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Если авто новое, то регулярность чекапа зависит от гарантии, машины с большим пробегом требуют посещения сервиса каждые 10 тысяч километров. В стандартное техобслуживание входят осмотр подвески, проверка двигателя и протечек масла, антифриза и тормозной жидкости. Раз в полгода не помешает менять фильтры.

Проходя ТО, не стоит впадать в крайности, обращает внимание Алдошкин. «Чаще всего водители делятся на два типа: те, кто слишком скрупулёзно относятся к машине, и те, кто тянут ремонт до последнего. Здесь важно найти баланс и мастера, которому вы будете полностью доверять», — убежден собеседник агентства. Главное, по его мнению, — посещать один автосервис, сравнивая диагностику с визитом к врачу. «Как медик знает всю историю болезни, так и уже мастер разбирается, где какой болт правильно прикручен, что уже было сделано и что подлежит замене. К каждому автомобилю, особенно с пробегом, необходим индивидуальный подход. Получается очень печальная история, когда машина идет по рукам, ведь не всегда можно попасть на хорошего мастера», — обращает внимание специалист.

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Алдошкин советует при покупке машины настаивать на ее диагностике. Таким образом, можно не только уберечь себя от рискованной сделки, но и сбить цену. Обнаружив неисправности, не стоит медлить, иначе проблема может лишь усугубиться. Избавить себя от лишних трат можно, сделав углубленную диагностику. Она поможет определить, какие поломки нуждаются в немедленном ремонте, а с чем можно повременить. Так, опасно откладывать замену тормозной жидкости — затянув с этим, как по цепной реакции возникнут проблемы со всей тормозной системой. Ее ремонт обойдется в разы дороже. Сэкономить в свою очередь можно на запчастях, считает эксперт. Взамен оригинальных деталей можно подобрать качественный, но более дешевый аналог. В этом поможет компетентный мастер.

Ранее водителям назвали признаки автомобиля-«утопленника». К примеру, о пережитом в прошлом наводнении может говорить запах плесени в салоне или затуманенные фары.

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