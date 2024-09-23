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17:33, 23 сентября 2024Из жизни

Котенок с двумя мордами и четырьмя глазами привлек к дому хозяйки игроков в лотерею

В Таиланде родился котенок с двумя мордами и четырьмя глазами

Фото: Globallookpress.com

В провинции Пхетчабун в Таиланде родился котенок с двумя мордами, двумя ртами и четырьмя глазами. Об этом пишет The Thaiger.

Удивительное животное появилось на свет в населенном пункте Шримонгкол. Его обнаружила 82-летняя Дуриан Интависет в пятницу, 13 сентября. Мать бросила котенка, и Интависет вместе с родными стала кормить его козьим молоком. «Когда он наестся, то спит, как и любой другой котенок», — рассказала женщина.

Она уверена, что необычное животное принесет ее семье удачу. Соседи также решили, что котенок с двумя мордами — счастливый знак. Известие о рождении необычного животного привлекло к дому хозяйки игроков в лотерею. Они считают, что теперь номер дома пенсионерки, 27, принесет им удачу во время предстоящего розыгрыша. Вторым счастливым числом они посчитали количество лет, прожитых Интависет — 82.

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Обычно котята и другие животные с дипрозопом живут недолго из-за проблем с развитием черепа и мозга. Однако кот Фрэнк и Луи, родившийся в 1999 году в США, прожил 15 лет, как обычная здоровая кошка.

Ранее в США родилась корова с двумя мордами, которую назвали Двуликая. Животное появилось на свет на ферме в округе Вермилион штата Луизиана.

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      Никита Савин
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