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11:38, 6 марта 2024Из жизни

Теленок с двумя мордами родился на ферме

Daily Star: в США на ферме в штате Луизиана родился теленок с двумя мордами

Кадр: @NEWS15kadn / YouTube

В США родилась корова с двумя мордами, которую назвали Двуликая. Об этом сообщает Daily Star.

Удивительное животное появилось на свет на ферме в округе Вермилион штата Луизиана в конце февраля. Голова теленка разделена на две части по центру. При этом у коровы есть два рта и четыре глаза. Оба рта соединены с глоткой, и животное может питаться при помощи каждого из них.

Фермеры шутят, что у коровы было намного больше шансов выиграть в лотерею, чем родить такого теленка. По статистике, подобное отклонение встречается в одном из 400 миллионов случаев.

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Хотя Двуликая все еще жива, фермеры считают, что осталось ей недолго. Впрочем, они отметили, что животное становится сильнее, пытается ходить и двигать головой. Хозяевам фермы сразу же поступили предложения купить животное, но они заявили, что Двуликая не продается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде родился нежизнеспособный теленок-мутант с человеческой головой. У теленка нет шерсти, а его голова имеет необычную форму и отдаленно напоминает голову человека.

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      Никита Савин
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