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09:43, 23 сентября 2024Мир

КСИР запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи

Reuters: членам КСИР запретили использовать любые технические средства связи
СюжетВзрывы в Иране

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных представителей иранских служб безопасности.

По информации одного из источников, КСИР проводит масштабную операцию по проверке всех устройств, а не только коммуникационного оборудования. Уточняется, что большинство этих устройств были либо самодельными, либо импортированными из Китая и России.

Другой чиновник, пожелавший сохранить анонимность, добавил, что Иран обеспокоен активностью израильских агентов и уже начал расследование в отношении личного состава, нацеленное на членов КСИР среднего и высшего звена. «Это включает проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей», — сказал он.

Представитель иранской службы безопасности отказался предоставить подробности о способах коммуникации сил КСИР, но отметил, что военнослужащие используют сквозное шифрование в системах обмена сообщениями. По его словам, в правящем истеблишменте Ирана царит широкая обеспокоенность, руководство КСИР обратилось к ливанской группировке «Хезболла» за техническими оценками, а несколько образцов взорванных устройств отправили в Тегеран для изучения иранскими экспертами.

Ранее КСИР раскрыл сеть из 12 израильских агентов в шести провинциях страны. Шпионы планировали акции по дестабилизации внутренней ситуации в Иране.

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      Виктория Кондратьева
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