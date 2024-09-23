Москвич сделал популярный ремонт и вызвал гнев соседей

В Москве владелец квартиры объединил балкон с кухней и вызвал гнев соседей

В Москве владелец одной из квартир в многоэтажке сделал популярную перепланировку и вызвал гнев соседей. Другие собственники сочли такой ремонт потенциально опасным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Речь идет о доме на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское. Житель одной из квартир снес стену между балконом и кухней. Выяснилось, что конструкция была несущей. Помимо этого, москвич сделал из раздельного санузла совмещенный и заменил сантехнику.

«Мосжилинспекция привлекла владельца недвижимости к административной ответственности и обязала привести квартиру в соответствие технической документации», — рассказали в ведомстве. Специалисты отметили, что собственник проблемной квартиры уже устранил недочеты: установил французское окно, усилил металлоконструкциями проем в несущей стене и узаконил перепланировку.

Ранее соседей разозлил москвич, обустроивший себе террасу на крыше дома. Помимо этого, он установил новую дверь, которая препятствует доступу к лестнице запасного выхода.