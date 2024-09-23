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19:42, 23 сентября 2024Экономика

Москвич сделал популярный ремонт и вызвал гнев соседей

В Москве владелец квартиры объединил балкон с кухней и вызвал гнев соседей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Москве владелец одной из квартир в многоэтажке сделал популярную перепланировку и вызвал гнев соседей. Другие собственники сочли такой ремонт потенциально опасным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Речь идет о доме на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское. Житель одной из квартир снес стену между балконом и кухней. Выяснилось, что конструкция была несущей. Помимо этого, москвич сделал из раздельного санузла совмещенный и заменил сантехнику.

«Мосжилинспекция привлекла владельца недвижимости к административной ответственности и обязала привести квартиру в соответствие технической документации», — рассказали в ведомстве. Специалисты отметили, что собственник проблемной квартиры уже устранил недочеты: установил французское окно, усилил металлоконструкциями проем в несущей стене и узаконил перепланировку.

Ранее соседей разозлил москвич, обустроивший себе террасу на крыше дома. Помимо этого, он установил новую дверь, которая препятствует доступу к лестнице запасного выхода.

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      Нина Ташевская
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