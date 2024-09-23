Глава Одесского ТЦК Пуйко: органы начали борьбу с видеофиксацией мобилизации

На Украине начали бороться с видеофиксацией силовой мобилизации граждан, которая совершается «по заказу врагов», и создали для этого специальные органы. Об этом заявил глава Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Юрий Пуйко, его слова в Telegram приводит издание «Страна.ua».

«Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку врагу, а в это время по указке или по заданию кто-то проводит видеосъемку. (...) Этими случаями занимаются соответствующие органы», — заявил военком.

Он добавил, что сотрудники ТЦК, которые, якобы комплектуются вернувшимися с фронта украинскими военнослужащими, часто испытывают чувство несправедливости в отношении уклонистов.

Ранее боец Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов сравнил службу в армии с крепостным правом. По его словам, многие солдаты столкнувшись с отсутствием четкого срока службы и права на демобилизацию, понимают, что попали в рабство.