Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:46, 23 сентября 2024Бывший СССР

Украинский военный сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов раскритиковал службу в армии страны и заявил, что отправляется в самоволку. Он написал об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — указал Гнездилов.

Он потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в ВСУ. По словам военного, столкнувшись с отсутствием четкого срока службы и право на демобилизацию, «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено».

Ранее в Херсоне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») выдали повестку инвалиду, сославшись на нехватку солдат в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок в семье. Дети перепутали приправу с токсином

      Украинский военный сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

      Названа точная дата первого контакта с инопланетянами

      Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае единственный принял лекарство

      Таксист вместе со знакомыми вымогал деньги у трех студентов и попался

      Россия стала покупать больше пива в одной азиатской стране

      Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

      В США раскритиковали мирный план Зеленского

      Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

      Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше