Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов раскритиковал службу в армии страны и заявил, что отправляется в самоволку. Он написал об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — указал Гнездилов.

Он потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в ВСУ. По словам военного, столкнувшись с отсутствием четкого срока службы и право на демобилизацию, «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено».

Ранее в Херсоне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») выдали повестку инвалиду, сославшись на нехватку солдат в ВСУ.