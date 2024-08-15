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14:21, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК выдали повестку инвалиду

В Херсоне сотрудники ТЦК выдали повестку инвалиду, сославшись на нехватку солдат

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Херсоне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выдали повестку инвалиду, сославшись на нехватку солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам херсонца, сотрудники ТЦК поймали его у подъезда и вручили повестку, несмотря на то, что он тяжело болен и имеет инвалидность второй группы. В ответ они посмеялись и сказали, что у них нехватка солдат в Херсонской области.

Ранее на Украине раскритиковали ТЦК за набор «просто массы людей». По словам командира роты 130-го батальона территориальной обороны ВСУ, многие из набранных по мобилизации людей не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически.

До этого депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что в ВСУ часто призывают наркоманов и людей с заболеваниями. Вопрос набора ТЦК он назвал проблемным.

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      Илья Таксюр
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