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13:57, 23 сентября 2024Россия

На Урале рухнул фасад жилой высотки

В Екатеринбурге фасад высотки рухнул из-за ветра и упал на детскую площадку

Кадр: Ural Mash

В Екатеринбурге фасад жилой высотки рухнул из-за сильного ветра и упал на детскую площадку. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило уральское издание, кирпичи с многоэтажного дома на улице Цветаева приземлились возле горок и качелей. Рядом со зданием расположен детский сад. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, порывом ветра сорвало обшивку дома в жилищном комплексе «Тихомиров» на ВИЗе.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области дома у многодетной семьи упал потолок.

Тогда инцидент произошел в селе Новокремлевское Коченевского района. Никто из проживающих не пострадал, соседние квартиры остались в целости. Перекрытия рухнули в двухэтажном шлакоблочном доме 60-х годов постройки.

Собственники пожаловались, что конструкции здесь не ремонтировали с 1974 года.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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