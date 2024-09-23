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14:09, 23 сентября 2024Россия

Названы версии трагедии с растерзанными в Приморье мужчинами

Зоолог Арамилев: растерзавший мужчин в Приморье медведь мог болеть бешенством

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Растерзавший двух мужчин в поселке Лучегорск в Приморье медведь мог болеть бешенством. Эту версию трагедии назвал зоолог, гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Арамилева, если россиян действительно растерзал именно медведь, другой причиной нападения могла стать нанесенная зверю охотником рана. «Здоровый медведь точно бы не стал так поступать, он даже не приблизился бы к населенному пункту», — подчеркнул эксперт. При этом, зоолог отметил, что информации, которая стопроцентно подтверждала бы причастность медведя к нападению, пока нет.

«Ситуация необычная, и пока не так много информации. Обнаружены два (...) человека и рядом следы медведя, но пока достоверных сведений (...) нет», — сообщил Арамилев. Он добавил, что медведь мог просто объесть тела россиян.

Как сообщалось ранее, хищник пробрался в дачный дом, где находились мужчины 1937 года и 1968 года рождения, — отец и сын. Медведь напал на мужчин и нанес им несовместимые с жизнью травмы.

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      Марк Леонов
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