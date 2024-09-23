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09:11, 23 сентября 2024Россия

В России хищник пробрался в дачный дом и растерзал отца и сына

В Приморском крае медведь растерзал двух мужчин в дачном доме

Фото: Telegram-канал «Следком Приморья»

В Пожарском районе Приморского края медведь растерзал двух мужчин. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Приморскому краю в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, хищник пробрался в дачный дом садового общества «Благовещенка» в поселке Лучегорск, где находились двое россиян 1937 года и 1968 года рождения, приходившиеся друг другу отцом и сыном. Медведь напал на мужчин, которые в результате получили несовместимые с жизнью травмы.

В СК добавили, что следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев.

Ранее в Енисейске Красноярского края медведь ворвался на игровую площадку, где находились дети. На кадрах, снятых ребенком, видно, как животное бежит по асфальтированной дорожке, оборачиваясь на спрятавшихся за забором людей.

Кроме того, 5 августа сообщалось, что медведь растерзал рыбака в районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области. Как стало известно, ночью 41-летний мужчина возвращался домой, когда у него сломалась машина. Россиянин решил идти пешком и в результате стал жертвой нападения дикого животного.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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