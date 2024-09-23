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06:01, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Семья решила сделать ремонт в доме и обнаружила послание из позапрошлого века

Фото: Reddit

Пользователь сети под ником GlitteringWeird3670 поделился историей о том, как его семья решила сделать ремонт в доме и обнаружила послание из позапрошлого века. Фотографию находки он опубликовал на портале Reddit.

На снимке можно увидеть деревянную доску с надписью, которая помещена в рамку. «МакБрайд по прозвищу Бульдог уволил меня с работы в этом доме за то, что я напился всего один раз, хотя он пьян постоянно», — гласит текст послания, датированного 27 марта 1888 года. Его автором указан плотник Смит.

Содержание послания позабавило комментаторов. «Это уморительно, какая находка!», «Как я его понимаю», «Ваши родители, поместившие это послание в рамку, поступили правильно. Плотник Смит заслуживает того, чтобы его увековечили», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал снимок сувенира, который его дед привез из Малайзии. В комментариях парня предупредили, что презент может быть опасен для здоровья.

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      Олег Давыдов
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