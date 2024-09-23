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09:41, 23 сентября 2024Экономика

«Новатэк» заморозит СПГ-проекты на фоне санкций

«Ъ»: «Новатэк» заморозит работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фоне санкционных ограничений российская газовая компания «Новатэк» заморозит работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники.

В какой срок строительство терминалов будет возобновлено, не сообщается. Компания пересматривает планы по развитию новых проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа в Саббете и Мурманске. Работы на Обском газохимическом комплексе приостановлены не были с расчетом на то, что в будущем его можно будет перепрофилировать под производство карбамида и аммиака.

По информации источников газеты, в руководстве «Новатэка» осознают, что под санкции подпадут все будущие проекты производителя, поэтому вынуждены искать альтернативные пути монетизации своих газовых запасов. Неизвестно, где будет осуществляться постройка танкеров-газовозов ледового класса, также под вопросом остается финансирование трейдинга. В данный момент компания прежде всего сосредоточена на завершении строительства «Арктик СПГ-2».

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на запрет транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

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      Виктория Клабукова
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