Министерство юстиции США опубликовало письмо покушавшегося на Трампа Раута

Министерство юстиции США показало письмо 58-летнего Райана Уэсли Раута, покушавшегося на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Текст письма опубликован в меморандуме американского ведомства.

Ведомство отмечает, что фото письма предоставил один из свидетелей. 18 сентября он рассказал, что Раут оставил в своем доме коробку. Узнав о попытке покушения на Трампа, свидетель решил вскрыть ее. В коробке были боеприпасы, металлическая труба, различные строительные материалы, инструменты, четыре телефона и несколько писем. Фото одного из них, адресованного «миру», свидетель направил в правоохранительные органы.

«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но, к сожалению, я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», — говорится в тексте, написанном Раутом.

15 сентября на Трампа пытался совершить покушение житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут. Злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).