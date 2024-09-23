Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

Апелляционный суд оставил без изменения приговор челябинцу по делу о госизмене

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор жителю Челябинской области, приговоренному к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Решение Центрального окружного военного суда Екатеринбурга вступило в законную силу. 1 марта он признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и статьи 275 («Государственная измена») УК РФ.

Было установлено, что мужчина передавал спецслужбам Украины информацию о ходе частичной мобилизации, а также пропагандировал сдачу в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также он публиковал в соцсетях призывы к совершению теракта.

Ранее сообщалось, что суд дал 16 лет колонии жителю Севастополя за госизмену в пользу Украины.