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17:43, 23 сентября 2024Путешествия

Пассажирский Boeing сменил курс из-за отказа жизненно важного прибора

Daily Mail: самолет Norwegian резко сменил курс из-за неисправности

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Norwegian сменил курс и совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. Подробности сообщил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 22 сентября на рейсе Boeing 737 из Осло, Норвегия, в лондонский аэропорт Гатвик. Через 40 минут полета лайнер резко повернул на восток и сел в Копенгагене, Дания.

Как пишет источник, экипажу пришлось приземлиться на незапланированном аэродроме из-за отказа жизненно важного прибора — метеорологического радара. Он помогает пилотам узнавать об опасных природных явлениях в небе и избегать их.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров отправили в Лондон другим самолетом.

Ранее на борту самолета EasyJet взорвался вейп. Последствия случившегося попали на видео.

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      Мария Борисова
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