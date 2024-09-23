Пассажирский Boeing сменил курс из-за отказа жизненно важного прибора

Daily Mail: самолет Norwegian резко сменил курс из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании Norwegian сменил курс и совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. Подробности сообщил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 22 сентября на рейсе Boeing 737 из Осло, Норвегия, в лондонский аэропорт Гатвик. Через 40 минут полета лайнер резко повернул на восток и сел в Копенгагене, Дания.

Как пишет источник, экипажу пришлось приземлиться на незапланированном аэродроме из-за отказа жизненно важного прибора — метеорологического радара. Он помогает пилотам узнавать об опасных природных явлениях в небе и избегать их.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров отправили в Лондон другим самолетом.

Ранее на борту самолета EasyJet взорвался вейп. Последствия случившегося попали на видео.