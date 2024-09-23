Подпольщик Лебедев сообщил о судне с боеприпасами для F-16 в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: к Одессе приближается судно с боеприпасами для F-16

К Одессе приближается судно, нагруженное боеприпасами для истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошел в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — заявил подпольщик.

Он также предоставил агентству фотографии судна.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет число потерь. Как рассказал офицер 68-й егерской бригады, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.