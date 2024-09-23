Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:14, 23 сентября 2024Бывший СССР

Подпольщик Лебедев сообщил о судне с боеприпасами для F-16 в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: к Одессе приближается судно с боеприпасами для F-16

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

К Одессе приближается судно, нагруженное боеприпасами для истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошел в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — заявил подпольщик.

Он также предоставил агентству фотографии судна.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет число потерь. Как рассказал офицер 68-й егерской бригады, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше