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16:02, 23 сентября 2024Силовые структуры

Порошенко и его сына внесли в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына Алексея в перечень террористов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына Алексея в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Их признали экстремистским объединением. В его состав также входит Олег Казаков, который был одним из руководителей липецкой фабрики «Рошен». Казаков также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории России. Журналист Александр Невзоров (признан в России иностранным агентом) с супругой Лидией (в девичестве — Колесникова) захотели обжаловать это решение.

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