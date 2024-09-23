Порошенко и его сына внесли в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына Алексея в перечень террористов

Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына Алексея в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Их признали экстремистским объединением. В его состав также входит Олег Казаков, который был одним из руководителей липецкой фабрики «Рошен». Казаков также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории России. Журналист Александр Невзоров (признан в России иностранным агентом) с супругой Лидией (в девичестве — Колесникова) захотели обжаловать это решение.