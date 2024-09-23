Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: продавшие машину участникам нападения на «Крокус» Исломовы знали о теракте

Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault напавшим на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», была осведомлена о подготовке теракта. На это указывают показания свидетелей, пишет ТАСС.

Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, а также их отце Исроиле Исломове (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые, по версии следствия, продали машину исполнителям теракта.

20 августа стало известно, что Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Исломовым. Они будут находиться под стражей до 22 ноября. Утверждается, что Исломовы оказывали помощь террористам со связью и логистикой.

Арест также был продлен Алишеру Касимову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным следствия, он сдавал исполнителям теракта квартиру.