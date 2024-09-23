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10:31, 23 сентября 2024Силовые структуры

Появились подробности о лидере 14 задержанных на Кавказе религиозных экстремистов

Житель КБР подозревается в создании экстремистской религиозной ячейки
Начало событий в новости Следователи завели дело против 15 членов экстремистской религиозной ячейки из КБР

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по подозрению в создании экстремистской религиозной ячейки задержан местный житель. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, речь идет о россиянине Резуане Кангезове. В 2023 году на территории Баксанского муниципального района республики он создал экстремистское сообщество с целью насильственного принуждения граждан к экстремистским взглядам и подготовки преступлений на религиозной почве. Ему удалось объединить вокруг себя 14 человек. По его указанию они применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не был согласен с их радикальными идеями.

По словам официального представителя СК России, все фигуранты задержаны. В отношении Кангезова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). В отношении остальных участников ячейки — по части 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). По местам их жительства проведены обыски. В результате оперативники обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали в селе Исламей Баксанского района 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.

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      Анна Габай
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